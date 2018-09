Der Kultur- und Kunstverein (KuK) der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat das Programm für die nächsten Monate vorbereitet. Am 4. Oktober um 19 Uhr wird es klassisch mit dem Internationalen Jugendsinfonieorchester Bremen, das diesmal nicht im Forum, sondern in der Mensa auftritt. Die mehr als 100 jungen Musiker aus 14 Nationen werden Liszts „Prometheus“ und von Gustav Holst „Die Planeten“ spielen. Dann folgt am 17. Oktober ein Kunstvortrag über den Maler Egon Schiele im Forum. Jazzig wird es am 9. November mit „School House Seven“ auf dem Saal von Mügges Gasthaus. Am 20. Januar heißt es dann beim KuK-Neujahrskonzert im Forum bei Kaffee und Kuchen „Lyrik trifft auf a cappella“ mit dem Wortensemble „Home Sweet Home".

Der KuK-Vorsitzende Peter Schmidt-Bormann und KuK-Geschäftsführerin Jutta Filikowski (Foto) weisen besonders auf das Konzert von „Maybebop“ mit ihrem neuen Programm „Ziel: Los!“ hin, das am 1. Februar um 20 Uhr in der Mensa beginnt. Am 4. März endet das Programm mit einer Multimediashow über Norwegen im Forum. Karten gibt es im Tourismusservice, Bahnhof 2, Telefon 0 42 52 / 93 00 50.