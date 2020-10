Kahlschlag

Kultur warnt vor neuen Schließungen

Im Kino bleiben viele Plätze frei, im Museum gibt es Online-Tickets: Kultureinrichtungen in Deutschland haben sich an die Pandemie angepasst. Die Verbände warnen nun vor weiteren Einschnitten - und erinnern auch an die finanzielle Lage von Künstlern.