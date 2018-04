Un dorto büst Du ganz hartlich innloard. Kumm eenfach her un hööch Di. Upp jeden Fall schriev dat man gliecks in die’n Terminkalenner. Wokehn dricht wat vör? Dat kummt bi us meist ut dat Publikum. Wenn Du Lust häst, kannst ok wat vertelln oder vörläsen. Wi all döön uss frein, wenn Du kummst. Also dat nächste Dreppen is an’n Dingsdag, denn 24. April 2018 üm Klocke dree Nahmdags in’t Café in Ehmken Hoff in Dörbern, Inne Wurth 11. Herkamn kann jedeen, de Lust dorto het. Ok wer nich platt snacken kann, ist hartlich inloard. Man mutt ok nich to’n Verein „Ehmken Hoff“ gehörn. Dat köst keen Intritt un man mut sick nich anmelln. Blos wat Du dor verteern deist, dat musst Du sülms betaln. Schasst mal sehn, wenn Du kummst, häst Du ee’n vergnöchten Nahmdag. Kannst jo ok noch een mitbring’n. Et loard die in: de Ehmken Hoff e.V. Dörbern.