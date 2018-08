Jendrik Rath

Nach dem erweiterten Realschulabschluss begann Frank Hübner am 1. August 1978 seine Ausbildung bei der Volksbank in Syke. „Ich wusste damals, dass ich etwas Kaufmännisches lernen wollte. Die Zusage der Bank hatte ich als Erstes. Also nahm ich die Stelle an“, erinnert sich der Jubilar. Die Ausbildung dauerte drei Jahre. Im Anschluss war er für 15 Monate in der Filiale in Sudweyhe. Ebenso lange dauert sein Grundwehrdienst, den er bis 1984 absolvierte. „Daraufhin war ich für zwei Jahre in Heiligenfelde und im Anschluss in Leeste“, sagt Hübner.

Merle Alms

Für insgesamt 16 Jahre stand er dann den Mitgliedern und Kunden aus Arsten mit Rat und Tat zur Seite: „Ich war die ganzen Jahre immer Kundenberater. Ich habe meine Kunden in allen Belangen beraten – egal, ob Kredit oder Wertpapiere.“ Nach der Umwandlung der Arster Filiale in einen SB-Standort wechselte Hübner für elf Jahre nach Brinkum, bevor er im Januar 2016 nach Bassum wechselte.

Seit Anfang dieses Jahres hat der Syker einen neuen Aufgabenbereich: Er ist nun in der Abteilung Unternehmensservice im Bereich Technische Dienste tätig. „Mir hat die Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern und Kunden immer sehr viel Spaß gemacht. Mein neuer Aufgabenbereich verlangt nun etwas ganz Anderes und Neues von mir. Hier kann ich mein technisches Interesse anwenden und mein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen“, freut sich der heute 56-Jährige. Was Hübner dabei immer wichtig ist, ist die gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen: „Ich brauche ein Team um mich herum. Ein Austausch ist mir ganz wichtig.“ Seine Kollegen schätzen an ihm seine herzensgute Art und seinen Humor: „Frank arbeitet immer im Interesse der Kunden und seiner Kollegen.“

Frank Hübner griff zu, als sich ihm die Möglichkeit einer Ausbildung bot.

Mit seiner Frau Marion und seinem Sohn Florian wohnt Frank Hübner in Syke. In seiner Freizeit werkelt er gerne am Haus und im Garten. „Meine Frau und ich fahren sehr viel Fahrrad. Gerne auch lange Strecken.“ In den Urlaub zieht es sie vor allem in den Küstenbereich. Dabei ist es egal, ob Nord- oder Ostsee.

Nach dem Abitur 1991 an der KGS Brinkum strebte Wiebke Hasselmann, geborene Meyerholz, eigentlich eine handwerkliche Ausbildung an. „Zum 1. August hatte ich eine Ausbildungsstelle zur Zahntechnikerin“, erzählt die Jubilarin. „Allerdings war ich dort nur ein halbes Jahr. Ich merkte schnell, dass der Beruf nichts für mich ist. Mir fehlte der Umgang mit Menschen.“ Da die Ausbildungsplätze für 1992 bereits vergeben waren, jobbte sie ein halbes Jahr und besuchte anschließend die einjährige Handelsschule.

Wiebke Hasselmann fühlt sich bei der Volksbank auch wegen des Kundenkontakts wohl.

Am 1. August 1993 begann sie ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Syke. „Hier hatte ich den Kontakt zu Kunden und Kollegen, das was mir in meiner ersten Ausbildung fehlte.“ Im Sommer 1996 bestand sie ihre Abschlussprüfung. Während der Ausbildung war die damals 24-Jährige bereits ein Jahr in der Kreditabteilung in Syke eingesetzt. Im November 1996 ging es für sie zwei Jahre lang in die Auslandsabteilung, ehe sie wieder zurück in die Kreditabteilung wechselte. „Meine Aufgabe war es, die Kreditwünsche der Kunden zu bearbeiten, damals vorrangig für Privatkunden und Landwirte aus Bassum.“ In der Zeit von 1997 bis 2000 absolvierte die Jubilarin nebenberuflich ein Studium zur Bankfachwirtin.

2001 zog sie gemeinsam mit der Kreditabteilung in die neue Filiale nach Bassum. Weitere zwölf Jahre arbeitete sie hier, bis sie 2013 ihre Tochter Lina zur Welt brachte. Nach einem Jahr Elternzeit ist Hasselmann seit 2014 wieder in Teilzeit angestellt. „In der Kreditabteilung war glücklicherweise noch eine Stelle frei. Die wurde mir angeboten, und ich nahm dankend an“, erinnert sich die Jubilarin. Sie bearbeitet weiterhin die Kreditwünsche, allerdings dieses Mal ausschließlich für Firmenkunden mit Schwerpunkt Agrar. „Darüber freue ich mich sehr. Diese Kundengruppe ist sehr spannend und vielfältig. Einige Höfe kenne ich bereits seit Jahrzehnten. Ich habe viele Investitionen begleitet, wenn auch nur im Hintergrund.“ Ihre Kollegen wissen: „Im Bereich Agrar-Finanzierung ist Wiebke ein Ass. Außerdem ist sie sehr hilfsbereit und unterstützt ihre Kollegen.“

Seit 2000 ist sie mit ihrem Arbeitskollegen Olaf Hasselmann verheiratet. „Wie so viele haben auch wir uns bei der Arbeit gefunden“, grinst die Okelerin. Neben dem Job kümmert sie sich um die gemeinsame Tochter Lina. In ihrer Freizeit liest sie gerne und geht regelmäßig zum Sport:„Ich mache Yoga in einer Sportgruppe in Okel“, sagt die Jubilarin.