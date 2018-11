Die Linda Apotheken App bietet den Kunden eine Vielzahl von Vorteilen.

Keine doppelten Wege, datenschutzkonforme Kommunikation über die sichere Chatfunktion der App und die gewohnte persönliche pharmazeutische Beratung vor Ort nutzen – das ist Kundenservice auf allen Kanälen! Und über den Online-Shop lassen sich ganz einfach Hausapothekenprodukte vorbestellen und Payback-Punkte sammeln.

Medikamente bequem rund um die Uhr online vorbestellen, noch am selben Tag abholen sowie von der für die Gesundheit wichtigen persönlichen und fachkompetenten Beratung profitieren – das bietet ab sofort die Linda Apotheke Max & Moritz! Mit dem neuen Onlineshop-Service können Kunden schnell und einfach die Hausapotheke auffüllen und die beliebten Payback-Punkte auf nicht-rezeptpflichte Apothekenprodukte sammeln. Rezepte können jederzeit mit der neuen Linda Apotheken App per Foto hochgeladen und in die in der App hinterlegten Lieblingsapotheke, wie die Linda Apotheke Max & Moritz, geschickt werden.

Wer auf Reisen eine Linda Apotheke in der Nähe sucht, kann in der App den Linda Apothekenfinder nutzen, um auch im Urlaub die Serviceangebote der deutschlandweit vertretenen Linda Apotheken in Anspruch nehmen zu können. Neben der Vorbestellung von rezeptpflichtigen Produkten ist ebenfalls der Zugang zum Online-Shop der ausgewählten Lieblingsapotheke nutzbar, um rezeptfreie Medikamente im Warenkorb hinzuzufügen und alles zusammen vor Ort abzuholen.

Kunden der Linda Apotheke Max & Moritz sparen so wertvolle Zeit, denn wenn man bis 12 Uhr seine Bestellung abgibt, kann sie ab 16 Uhr des gleichen Tages abholt werden. „Schnelle und einfache Bestellung, keine doppelten Wege und die gewohnte persönliche, kompetente Beratung durch unser Apothekenteam – so wollen wir auf allen Kanälen für unsere Kunden da sein“, erklärt Linda Apotheker Norbert Lanwehr.

Die Linda Apotheken App ist für Kunden kostenlos in allen App-Stores für Android sowie für iOS-Geräte verfügbar. Die Datenübertragung erfolgt auf sicherem Wege durch eine „End-to-end“-Verschlüsselung über deutsche Server. Mit dem Online-Shop und der exklusiven Linda Apotheken App bietet die Linda Apotheke Max & Moritz ihren Kunden nun auch digital professionellen Kundenservice – die Linda Apotheke Max & Moritz ist online wie vor Ort ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die Gesundheit geht.