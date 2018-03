Anja-Maren Rosteck und Dr. Oliver Rosteck in der St. Matthias Kirche. (FR)

Anja-Maren Rosteck gelang es mit gefühlvoller und äußerst präziser Intonation auf der Querflöte, begleitet von Dr. Oliver Rosteck an der Orgel, eine immens ruhige, spannungsvolle Atmosphäre im Kirchenraum zu schaffen. Die meditativen Texte von Teresa von Avila, abwechselnd von den beiden Künstlern rezitiert, wurden begleitet von stark reduzierten künstlerischen Formen der Malerei und der Musik. Bilder von Anja-Maren Rosteck, die an die Besucher als Aufklappkärtchen verteilt wurden, waren in der sogenannten Encaustik-Technik hergestellt, einer Maltechnik mit geschmolzenem Wachs.

Das Farbspektrum der Bilder wurde bewusst auf die Farben violett, gelb und orange beschränkt, um einen besonderen Kontrast darzustellen. Die Musik war teilweise üppig fließend und gleichzeitig auch gespickt mit minimalistischen Elementen, die die Texte nicht überdeckten, sondern zur Auseinandersetzung mit ihnen anregen sollten. Sie entwickelte sich nicht, sondern stellte jeweils den zu einem Satz Teresa von Avilas passenden Zustand des Gemütes dar, ohne ihn zu kommentieren oder weit auszuarbeiten.

Die künstlerischen Mittel dienten also dem Wort und drängten sich nicht in den Vordergrund, sondern unterstützten das Verstehen und Eintauchen der Besucher dieses besonderen meditativen Konzertes in die Tiefe der geistlichen Betrachtungen Teresa von Avilas. Das gelang den beiden Musikern durch ihr perfekt aufeinander abgestimmtes Musizieren und einer meisterlichen Beherrschung ihrer Instrumente.

Es war ein besonderes Konzert. Das wurde auch dadurch deutlich, dass viele der Besucher noch lange nach Ende des Konzerts im Gespräch verweilten.