Die Skulptur in der Kunstschau Wopswede. (Focke Stangmann, Focke Strangmann)

So schlägt die Schweizer Künstlerin Andrea Wolfensberger mit ihrer Skulptur in der Rotunde der Großen Kunstschau eine stille Brücke zum Hörbaren. „Eine Beziehungsweise. Duettrufe der Kraniche“ lautet der Titel dieser Arbeit. Beim Duett-Ruf handelt es sich um eine zeitlich koordinierte Tonfolge eines sich eng nebeneinander her bewegenden Kranichpaares. Die Stimmen beider Vögel senden Schallwellen aus, die aufeinandertreffen und durch Wind verwirbelt werden. Andrea Wolfensberger macht das Hörbare für den Besucher in einer stillen Skulptur sichtbar.

Mit dem Thema Stille setzt sich auch die Klangkünstlerin und Komponistin Gabriele Hasler auseinander. Im April gastierte sie für zwei Wochen im Kunstwerk Randlage in Worpswede und besuchte sieben Ausstellungsorte im Künstlerdorf. Ausgerüstet mit Aufnahmegerät, Mikrophon und Kopfhörern zeichnete Hasler die Stille des Raumes auf. Vom 5. bis 11. Oktober findet nun jeweils von 16 bis 16.30 Uhr eine Klangperformance an einem der besuchten Kunstorte statt. Als letzte Station wird am 11. Oktober die Rotunde zum Sprechen gebracht.

Sinnlich wird es auch in den Werken von Sonja Alhäuser. Hier werden vor allem der Geschmacks- und Geruchssinn beflügelt. Figuren aus Schokolade, Butter oder Marzipan verströmen ungeahnte Gerüche in den sonst geruchsneutralen Museumsräumen. Ab dem 17. November verzaubern Alhäusers Köstlichkeiten in der Gemeinschaftsausstellung im Barkenhoff und in der Großen Kunstschau die Sinne.