Mehr als 100 Aussteller bieten beim großen Kunsthandwerkermarkt am und im Syker Kreismuseum von 11 bis 18 Uhr ihre Erzeugnisse an. So manches Werk kann sogar im Entstehen bewundert werden. Dazu gibt es ein umfangreiches kulinarisches Angebot.

Kunst und Handwerk