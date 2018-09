Unter dem Jahresmotto „Natur gegeben – Natur verbunden“ veranstaltet der Kunstverein Achim eine weitere Ausstellung im Haus Hünenburg. Dieses Mal geht es um das Werk eines Künstlerpaares aus Bremen.

Silvia Brockfeld zeigt Arbeiten in Öl, Acryl oder als Mischtechniken, in denen sich Wahrnehmungsfragmente mit visuellen Eindrücken von besuchten Landschaften, Orten oder Begebenheiten mischen. Ihre Arbeiten entstehen in einem assoziativ offenen Gestaltungsprozess. BenjaminBeßlich erforscht die mannigfaltigen Erscheinungen und Ausdrucksformen der Natur sensibel und detailliert, insbesondere mit dem Zeichenstift. Seine Wolken-Zeichnungen weisen immer wieder neue Formationen auf. Die kleinen Dinge in der Natur interessieren ihn. Er erschafft mit ihrer Hilfe autarke Naturstücke; das können raumgreifende Kunstformen sein, genauso wie kleine Miniaturwelten.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 23. September, um 11.30 Uhr im Haus Hünenburg, Schwedenschanze 39, in Achim eröffnet und ist bis zum 11. November jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr dort zu sehen.