So bieten am Sonntag, 16. Dezember, von 11 bis 17.30 Uhr zum Teil weit angereiste Kunsthandwerker und Aussteller ihre hochwertigen Produkte im weihnachtlich geschmückten Kulturhof an.

Im Außenbereich sind in stimmungsvoller Atmosphäre bei Punsch und offenem Feuer unter anderem Steinofenspezialitäten, Feinkost, Liköre, Chutneys und Marmeladen sowie Käse, Honigkuchen und Lakritze, Gewürze, Naturfloristik, Olivenöle, Drechslerarbeiten, Keramiktiere zum Stecken, Holzdeko, Feuertonnen und Gestecke zu finden.

Im Inneren des Kulturhofs werden über drei Etagen hochwertiges Kunsthandwerk, Mode und ansprechende Dekorationsartikel präsentiert, so unter anderem handbemalte Gebrauchskeramik, Filzereien, feinste Holzkunst, handgeschöpftes Papier und Metallbilder, handgesiedete Naturseifen und Wellnessprodukte, Papeterieartikel, Schmuck in verschiedenen Variationen, Mode für die Frau ab 30, Webereiprodukte, exklusive Kleidung, antikes Silber, Seidenschals, handgenähte Dekoration, restaurierte Möbel, bunte Gläser, Pullover aus Lamawolle, Schokoladenspezialitäten und vieles andere mehr.

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Im gemütlichen Ambiente des Kulturhofs kann man sich ab 11 Uhr kulinarisch verwöhnen lassen und in aller Ruhe die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen. Näheres unter Telefon 0 47 47 / 10 14 oder im Internet unter www.kulturhof.info.