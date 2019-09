Der Worpsweder Kunsthandwerkermarkt bietet niveauvolles Kunsthandwerk unterschiedlichster Stilrichtungen. (Dietmar Blome)

und 24. November im Rathaus Worpswede wieder alles, was das Herz begehrt. Darunter Objekte und Dekorationsgegenstände aus Holz, Schmuck und Accessoires bis hin zu Lederarbeiten und Handgemachtem aus Textil, Metall, Stein und Wolle.

Seit 30 Jahren gehört der Worpsweder Kunsthandwerkermarkt zu den beliebtesten winterlichen Traditionen der Region. Anlässlich des runden Geburtstages haben sich die Organisatoren etwas Besonders einfallen lassen: Während der Veranstaltung werden kleine, von der Worpsweder Designerin „TÜTA“ gestaltete Kosmetiktaschen verlost. Diese bestehen aus Teilen der großen Plane, die zum 25. Geburtstag des Marktes gestaltet wurde.

worpswede, kunsthandwerkermarkt, „Dietmar Blome“ Professionelle Kunsthandwerker aus ganz Deutschland verwandeln das Worpsweder Rathaus. 27. Kunsthandwerkermarkt (DIETMAR BLOME, Dietmar Blome, Foto honorarfrei)

Auch in diesem Jahr gibt es wieder neue Teilnehmer zu entdecken. Zum Beispiel gestaltet der Kunsttischler Wolfgang Friedrichs aus Meldorf in diesem Jahr die Grünflächen mit seinen Holzstelen und Objekten. Kaffeeduft verbreitet die Kaffeebar „La Tazza“. Ein Hingucker ist der Stand von Erik Walter, einem Tischler, der Holz in Kunstwerke verwandelt. Die Bretter tragen Namen wie „Rotwein und Schokolade“ oder „Verpixelt“. Liebevoll genähte Gamaschen entdeckt man am Stand von Ute Westedt. Diese Accessoires sind für jede Art von Schuh ein Schmuck und bieten zusätzlich Schutz für die Beine. Passende Manschetten in verschiedenen Farben und Designs runden das Angebot ab. Neu dabei ist auch Henrike Hohrenk mit zarten Silberelementen, die sie mit Treibhölzern aus aller Welt kombiniert. Karen Knickrehm zeigt Schmuck und kunstvoll gestaltete Deckel auf alten Dosen.

Der Worpsweder Kunsthandwerkermarkt findet am Sonnabend, 23. November, und Sonntag, 24. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr statt.