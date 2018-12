Dezember, von 10 bis 17 Uhr ihren Kunsthandwerkermarkt in den Räumen des Vegesacker Schützenvereins in der Hermann-Löns-Straße 16. Besonderes Highlight dieser Veranstaltung wird die weihnachtliche Beleuchtung der Firma Jelitto-Star aus Beckedorf sein. Über 45 Aussteller werden ihre Schätze in dieser stimmungsvollen Atmosphäre präsentieren.

Das Angebot wird sehr bunt und abwechslungsreich sein. Angeboten werden: Edelsteine und Mineralien, Edelsteinschmuck, Tiffany, Interieur-Puppen, Liköre, Haus- und Garten-Deko aus Holz, Keramik, Papier und Karton, Taschen, Schafiges (Schafe für jede Gelegenheit), Süßes und Herzhaftes aus der Küche, Socken, Gefilztes, alles aus und vom Honig, Kerzen mit Vorführung, Holz- und Glasobjekte, Seifen, Encaustic mit Vorführung, Aquarelle, handbemalte Federn, Tapetensterne, Bücher, Pralinen, gedrechselte Holzwaren, verrückte Mützen, Beton-Deko, Skulpturen/Schriftzüge aus Porenbeton, Loops, Alu-Schmuck und Etageren, Stickereien, handgesiedete Seifen, Taschen, Quilling, Gestricktes, Kinderbekleidung, Brettspiele, Besteckschmuck, saisonale Deko und noch vieles mehr.

Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei. Ausreichende, kostenlose Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: An beiden Tagen gibt es Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Glühwein, und am Sonntag werden Forellen vor Ort frisch geräuchert. Die Örtlichkeiten sind barrierefrei und bieten allen Neugierigen, Sehleuten und kaufwütigen Besuchern Zutritt zur Ausstellung.