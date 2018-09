Oktober, von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag, 7. Oktober, von 11.30 bis 16 Uhr in der Paul-Gerhardt-Gemeinde, Lichtblickstraße 7, in Rönnebeck statt. Mehr als 20 Aussteller werden Ihre handgefertigten wunderschönen Kunsthandwerke anbieten – wie Herbst und Weihnachtsdekoration, Schmuck, Holzobjekte, Aquarellbilder, Schönes aus Papier, Mineralien, Strick- und Näharbeiten, Honig, Seifen, Marmeladen, Schreibgeräte, Filzarbeiten und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Erlös des Basars kommt der Krebsnachsorge-Gruppe der TSV Farge-Rekum zugute.