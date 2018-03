Zu dem Markt werden wieder über 30 Kunsthandwerker aus dem Norden der Republik erwartet. Sie bieten allerlei Exklusives, Kreatives und Ausgefallenes für das Publikum, das keine Massenware möchte. Im Café gibt es dazu Kaffee und selbst gebackene und gespendete Kuchen. Alle Helferinnen und Helfer des Unikates-Marktes arbeiten ehrenamtlich, damit dieses tolle Event stattfinden kann und wie in den vergangenen Jahren zu einem Erfolg wird. Die Veranstalterinnen Heike Rautenberg und Silvia Wessel danken ihrem Sponsor, der Sparkasse in Bremen, für die Unterstützung und freuen sich auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher.

Statt einer Eintrittsgebühr wird von jeder Besucherin und jedem Besucher eine Spende erwünscht. In diesem Jahr gehen die Spenden an das Mädchenhaus Bremen. Dieses wurde 1989 gegründet mit dem Ziel, für Mädchen, die von psychischer, physischer und/oder sexueller Gewalt betroffen sind, ein umfassendes Schutz- und Hilfsangebot zu schaffen. Seit 1992 ist der Verein freier Träger der Jugendhilfe in Bremen und bietet eine Kriseneinrichtung als Inobhutnahme für Mädchen, einen rund um die Uhr besetzten Notruf, eine Mädchenwohngruppe, Betreuung in eigenen Wohnungen, eine Anlauf- und Beratungsstelle und eine Online-Beratung an. Alle Angebote richten sich an migrierte und deutsche Mädchen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.unikates-bremen.de.