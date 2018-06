Auf der Gästeliste standen nicht nur Kinder der Einrichtung und deren Eltern, sondern auch die zukünftigen neuen Familien des Kitajahrs 2018/19.

Eine Arbeitsgruppe aus Erziehern und der Einrichtungsleiterin Katja Witte hatte im Vorfeld der Veranstaltung ein buntes Programm aus alten Kinderspielen zusammengestellt. Bei gutem Wetter und einer entspannten Atmosphäre hatten die großen und kleinen Gäste dann sehr viel Spaß bei Kinderschminken, Stepptanz, Sackhüpfen, Eierlauf, Schubkarrenrennen, einer Schatzsuche im Sand, Dosenwerfen und Tennisball-Zielschießen.

Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt: In der Cafeteria lockte der Geruch von leckerem Kuchen und frisch gebackenen Waffeln die hungrigen Gäste an. Der Appetit auf Deftiges wurde mit Fleischrollen vom Grill gestillt. Da die Kindertagesstätte zu Speisen und Getränken eingeladen hatten, öffneten sich die Geldbörsen der Gäste nur, um die aufgestellten Spendensparschweine zu füttern. Von den Spendengeldern soll, so kündigte Katja Witte in ihrer Eröffnungsrede an, ein Sonnensegel für den Wasserspielbereich im Außengelände der Einrichtung gekauft werden.

Am Ende des Tages waren die Gäste und das Erzieherteam sehr zufrieden mit dem Fest. Katja Witte bedankte sich noch einmal bei den Eltern, die mit ihren Kuchenspenden und ihrer Unterstützung an den Imbissständen zum Gelingen des Festes beigetragen hatten.