Unter dem Motto „Trödeln erlaubt“ veranstaltete die Seniorenresidenz am Paulsberg zum ersten Mal einen bunten Flohmarkt. Im Vorfeld hatten Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Angehörige kräftig aufgeräumt, sodass viele gespendete Schätze an den Ständen zusammenkamen. Neben Modeschmuck, Tüchern, Spielen, CDs, Büchern und Dekoartikeln fanden auch etliche Kuriositäten neue Liebhaber. Und die Bewohnerinnen und Bewohner halfen kräftig mit: Während die einen neugierig stöberten, erwiesen sich andere als wahre Verkaufstalente und stellten ihr Verhandlungsgeschick unter Beweis. Am Ende konnten sie sich über eine schöne Summe freuen, die den Angeboten der sozialen Betreuung zugute kommen. Alle waren sich einig: Das wird im nächsten Jahr auf alle Fälle wiederholt.