Im August hat Jan-Tarik Träger seine praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher begonnen. Seitdem arbeitet der 22-Jährige an drei Tagen pro Woche in einer zum städtischen Träger Kita Bremen gehörenden Einrichtung und ist längst fester Bestandteil des Teams des Kinder- und Familienzentrums Schönebeck. Das Besondere an Jan-Tariks Ausbildung: Sie ist, wie der Name bereits sagt, sehr praxisintegriert und wird – anders als andere schulische Ausbildungen zum Erzieher – von Anfang an vergütet.

„Kurs auf den Traumjob“ lautet das Motto für Sophie Hübig und Annika Fuhrmann. Die beiden Abiturientinnen absolvieren bei Hanseat Reisen die Ausbildung zur Tourismuskauffrau. Obwohl sie noch nicht einmal ein halbes Jahr dabei sind, haben Sophie und Annika bereits das gesamte Spektrum des Reiseveranstalters kennengelernt. Im job4u-Journal beschreiben sie ausführlich, was sie an Schiffs-, Bus-, Bahn- und Flug-Reisen fasziniert und wie ihr Alltag aussieht – Fernweh garantiert. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere interessante Geschichten im Magazin zu entdecken.