Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kurs für den Nachwuchs

FR

Marion Henning (links) und Anne Radecke bieten ab dem 5. März beim TSV Daverden eine neue Kampfkunstgruppe an: Budo Kids ist eine neue moderne Zusammenfassung verschiedenster Kampfsportarten wie Taekwondo, Kung Fu, Jiu Jitsu, Krav Maga und Boxen. Die neue Gruppe richtet sich in erster Linie an kleinere Kinder, die das Grundschulalter erreicht haben und erst mal in eine Kampfsportart hineinschnuppern wollen.