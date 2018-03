Einen Lehrgang zum Erwerb des „E-Scheins Trampolin“ hat der Niedersächsische Turnerbund (Turnkreis Verden) am 17. und 18. Februar durchgeführt. 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden durch die NTB-Referentinnen Lucienne Kohaupt in Dörverden und Tina Behrens in Achim mit den verschiedensten Themen rund ums Trampolin vertraut gemacht. Alle Teilnehmer konnten den E-Schein in Empfang nehmen und sind somit berechtigt und qualifiziert, das Minitrampolin/Doppelminitrampolin und das Große Trampolin aufzubauen, einzusetzen und zu benutzen. Die Teilnehmer gehörten folgenden Vereinen und Gruppen an: Lebenshilfe Verden, TUS Westerloy, Grundschule Dörverden, SV Bendigbostel, TuSG Ritterhude, TSV Dörverden und VTT Farge-Rekum 2014. Eine Teilnehmerin hat sogar eine Anfahrt von 450 Kilometern in Kauf genommen. Die Lehrgangsleitungen hatten die beiden Oberturnwarte vom Niedersächsischen Turnerbund Turnkreis Verden Tessa Hansen und Birgit Reinholz. Die Hälfte der Teilnehmer hat sich gleich beim Folgekurs G-Schein im Mai 2018 angemeldet, da diese Personen später auch noch den „Trainer C Trampolin“ machen möchten.