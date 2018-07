Jeder kann Demenz-Partner werden, ob Jung oder Alt, ob mit Erfahrungen im Umgang mit Demenzkranken oder nicht.

An den Dienstagen vom 14., 21. und 28. August sowie am 4. September wird jeweils von 9.45 bis 12 Uhr im Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen in der Berufsbildenden Schule in Syke, Grevenweg/Ecke An der Weide, Gebäude C, ein Demenz-Partner-Kurs angeboten. Auch mittwochs, am 15., 22. und 29. August sowie am 5. September, jeweils von 17.45 bis 20 Uhr, findet am selben Ort ein weiterer Kurs statt.

Die beiden Pflegekurse werden in Zusammenarbeit mit der Initiative Demenz-Partner, der Barmer-Versicherung, der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege im Landkreis Diepholz, dem Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen in Syke und der Specht-Pflegeberatung in Stuhr angeboten und sind für alle Teilnehmer kostenfrei.

In den beiden Kursen wird ein Grundlagenwissen zur Krankheit Demenz vermittelt, es werden die Einschränkungen thematisiert, die mit der Krankheit Demenz einhergehen, und es werden praktische Tipps besprochen, die im Alltag ausprobiert und angewendet werden können.

Die Krankheit Demenz stellt häufig für die pflegenden Angehörigen eine große Herausforderung dar. In den beiden Kursen werden Möglichkeiten genannt, wie man sich Entlastung im Pflegealltag schaffen und wie die Versorgung des Demenzkranken organisiert werden kann. Zum Abschluss der beiden Kurse wird allen jeweiligen Teilnehmern das Zertifikat „Demenz-Partner“ ausgehändigt.

Für weitere Fragen zu den Kursen steht Hilke Specht von der Specht-Pflegeberatung interessierten Menschen unter der Telefonnummer 04 21 / 24 44 39 52 oder unter der E-Mail-Adresse info@specht-pflegeberatung.de gernezur Verfügung.

Eine Anmeldung zu den Kursen ist erforderlich. Diese kann bei Rita Wegg von der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege und dem Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen unter Telefon 0 42 03 / 78 77 00 oder der E-Mail-Adresse rita.wegg@gmx.de erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils zehn Personen begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.