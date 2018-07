Hatha-Yoga ist für jeden – egal welcher Altersklasse und in welchem Trainingszustand – geeignet, da jeder nur bis zu seiner persönlichen Grenze geht. Die Kurse finden dienstags von 9 bis 10 Uhr in der Jahnhalle, Jahnstraße 24, sowie freitags von 10.30 bis 11.30 Uhr und von 11.45 bis 12.45 Uhr im Tanz- und Gesundheitszentrum, Bassumer Straße 59, statt.

Ebenfalls noch freie Plätze gibt es beim Step and Style. Das ist ein Ganzkörpertraining, bei dem das Kraft- und Ausdauertraining im Mittelpunkt steht und Kraft, Flexibilität und Koordination in enger Verbindung mit der Musik in einem logisch aufgebauten Trainingsprogramm zusammengeführt werden. Step and Style findet dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr im Tanz- und Gesundheitszentrum in der Bassumer Straße 59 statt. Weitere Informationen zu den Kursenund Anmeldungen in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 04 21 / 80 42 34.