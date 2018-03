In der Altenpflege sollen die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung verbessert werden. Ein Überblick:

Wartezeiten: Union und SPD wollen versuchen, die Wartezeiten auf einen Arzttermin für gesetzlich Versicherte zu senken. Der konsequenteste Weg wäre, für die Behandlung von Kassen- und Privatpatienten eine einheitliche Vergütung einzuführen. Allerdings sind die Vergütungssysteme nur sehr schwer zu kombinieren. Auf Druck der SPD soll bis Ende 2019 eine Expertenkommission Vorschläge erarbeiten.

Ambulante Versorgung: Um die Wartezeiten unabhängig von der Honorarfrage zu senken, soll die Mindestzahl der Sprechstunden, die ein in Vollzeit tätiger Kassenarzt anbieten muss, von 20 auf 25 Stunden in

der Woche erhöht werden. Um mehr Ärzte in wirtschaftlich schwache Gebiete und auf das Land zu locken, soll die Vergütung

dort durch regionale Zuschläge erhöht werden.

Krankenhaus: Union und SPD planen, dass die Ausgaben der Kliniken für das Pflegepersonal künftig getrennt von den Behandlungskosten vergütet werden. Die für die Pflege notwendigen Ausgaben werden dann gesondert von den Kassen erstattet. Damit können die Kliniken mehr Pflegekräfte einstellen – wenn sie sie auf dem Arbeitsmarkt finden.

Apotheken: Die CDU hat sich mit ihrer Forderung durchgesetzt, den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten wieder zu verbieten. Gerade für Chroniker und Bewohner auf dem Land, die bisher den Versandhandel nutzen, wird sich so die Versorgung verschlechtern.

Pflege: Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Altenpflege sollen sofort und spürbar verbessert werden. Die Hindernisse für eine Lösung sind jedoch extrem hoch: Es gibt wohl keine andere Branche in Deutschland, die so zersplittert und unorganisiert ist wie der Pflegebereich. Weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer haben schlagkräftige Verbände, Tarifverträge gibt es nur vereinzelt. Als Schlüssel für bessere Arbeitsbedingungen in der Altenpflege gilt ein für alle Beschäftigten geltender Tarifvertrag, der eine bessere Bezahlung sichert und damit gleichzeitig die Attraktivität des Berufes erhöht, um neues Personal zu gewinnen. Doch davon ist die Branche weit entfernt.