Seit Anfang Juli dieses Jahres ist Dörwald oberster Rotarier des Distrikts 1850 und damit sozusagen „Chef“ von mehr als 3300 Mitgliedern. Der von ihm für ein Jahr geleitete Distrikt reicht von Rotenburg bis Aurich und von Bremerhaven bis Bentheim. Rund 15 000 Kilometer, so hat Carl-Ludwig Dörwald ausgerechnet, wird er zurücklegen müssen, um jeden der 68 Clubs in seiner Region zu besuchen.

Unterstützung erhält er dabei zumeist von einem seiner Assistent-Governor. Bei seinem Besuch im Verdener Rotary Club wurde er von Rene Lancker aus Syke begleitet. Carl-Ludwig Dörwald ist Mitglied des Rotary Club Worpswede. Erst vor drei Jahren kam er mit seiner Familie aus China zurück in die Region, nachdem er im Fernen Osten in der Versicherungsbranche gearbeitet und in Peking die Gründung eines örtlichen Rotary Clubs initiiert hatte. Aufgrund seines Einsatzes wird er dort noch heute als Ehrenmitglied geführt.

Für den Rotary Club Verden mit dem aktuellen Präsidenten Uli Schmitz an der Spitze fand Dörwald viele lobende Worte. Die 46 Frauen und Männer, die dem Verdener Klub angehören, hätten sich im lokalen Umfeld und in internationalen humanitären Hilfsprojekten engagiert. Rotarierinnen und Rotarier auf der ganzen Welt eint das Ziel, sich unter anderem durch Pflege der Freundschaft anderen nützlich zu erweisen und sich für Völkerverständigung und den Weltfrieden einzusetzen.

Das bekannteste Projekt von Rotary ist „End Polio Now“, der weltweite Kampf gegen die Kinderlähmung. Seit 1988 gelang es mithilfe mächtiger Partner wie der Weltgesundheitsorganisation, den größten Teil der Welt durch massive Impfkampagnen von Polio zu befreien. Durch die großen Fortschritte der vergangenen Jahre rückt das Ziel in greifbare Nähe, dass die Übertragungskette weltweit unterbrochen wird. Auch der Verdener Rotary Club leistet dazu alljährlich seinen Beitrag.

Aber auch lokale Projekte wie die jährliche Ausstattung der Verdener Grundschulen mit Lesebüchern, die Integration von Geflüchteten, die Selbstbehauptung von Grundschülern oder die Unterstützung des Palliativnetzes im Landkreis Verden werden gefördert. Eine herausragende Aktion des vergangenen rotarischen Jahres waren die gemeinsamen Baumpflanzaktionen mit der von Kindern gegründeten Initiative „Plant for the planet“. Laut einem Beratungsgremium der Vereinten Nationen ist die Umweltzerstörung eine der größten globalen Bedrohungen. Daher wurden alle etwa 35 000 Rotary Clubs weltweit aufgefordert, Bäume zu pflanzen. In Verden pflanzten Rotarierinnen und Rotarier auf dem Gelände der heutigen Oberschule 18 Obst- und Esskastanienbäume. Kohlendioxid und andere Treibhausgase, die sich in der Atmosphäre sammeln, sind für die globale Erwärmung verantwortlich. Bäume absorbieren diese Gase und verlangsamen so die Erderwärmung.

Ein weiterer Leuchtturm der rotarischen Aktivitäten – auch des Verdener Clubs – ist der internationale Jugendaustausch: Rotary International hat das weltweit größte nicht kommerzielle Programm für den internationalen Jugendaustausch. Das Programm steht Angehörigen von Rotary-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern in gleicher Weise offen. Teilnehmen können schulpflichtige Mädchen und Jungen zwischen 16 und 18 Jahren – der 18. Geburtstag darf zu Beginn des Austauschjahres am 1. August noch nicht erreicht sein – in der Regel im Anschluss an die zehnte Klasse.

Der Austausch dauert ein Schuljahr, maximal zwölf Monate, und beginnt im Juli oder August. Anforderungen an die Bewerber sind unter anderem mindestens Grundkenntnisse in der Sprache des Gastlandes – hier hilft gegebenenfalls ein Sprachkurs nach Kenntnis des zukünftigen Austauschlandes –, Anpassungsfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Selbstständigkeit, Orientierungsbereitschaft, Kenntnisse über das eigene Land und das Gastland. Kurzum: die Fähigkeit, als Botschafter des guten Willens und der Völkerverständigung sein Heimatland in der Welt zu vertreten.

Etwa 70 Länder beteiligen sich an dem Programm. Dazu gehören Kanada, USA, Bahamas, Mexiko, Brasilien, Paraguay, Peru, Venezuela, Chile, Argentinien, Ecuador, Südafrika, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand, Malaysia (nur Jungen), Indien, die baltischen und die Beneluxstaaten, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Spanien, Schweiz, Ungarn, Slowenien und die Türkei. Da pro Land nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht, müssen bei der ersten Bewerbung drei Alternativen benannt werden, darunter nur eine für ein englischsprachiges Land. Eine spezielle Region oder Provinz eines Landes ist nicht wählbar.

Dass sich die Teilnehmer des Jugendaustausches schnell an ihre neue Umgebung gewöhnen, dafür sorgen die Gastgeschwister und deren Familien. Sollte es wider Erwarten Schwierigkeiten geben, steht ein Mitglied des örtlichen Rotary Clubs als Counselor zur Verfügung. Er ist neben den Gastfamilien die wichtigste Bezugsperson und fungiert als familienexterner Berater und gegebenenfalls sogar als Mediator. Aktuell hat der Verdener Rotary Club vier junge Menschen aus der Region im internationalen Jugendaustausch: Moritz Alhusen aus Mahlen bei Eystrup und Kajsa Gerkens aus Kirchlinteln, beide 16 Jahre alt, sind in Amerika, Ariane Friedrichs, ebenfalls 16, aus Verden ist in Chile, und die erst 15-jährige Lydia Draeger aus Kirchlinteln verbringt ein Jahr in Japan. Sozusagen im Gegenzug wurden vier Jugendliche aus verschiedenen Ländern als Gastschüler aufgenommen.

Wer sich eingehender informieren möchte: http://www.rotary-jugenddienst.de.