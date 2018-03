00 Uhr in der Sportklause, Am Großen Geeren, in Ritterhude statt. Für die 1895 gegründete Kyffhäuserkameradschaft stehen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. So stehen die Posten des Ersten Vorsitzenden, des Ersten Kassenwartes, des Zweiten Schriftführers, des Zweiten Fahnenträgers und des Zweiten Schießwartes sowie weitere Bestätigungen des erweiterten Vorstandes an. Es werden die Jahresrückblicke des Ersten Vorsitzenden, des Schießwartes und des Kassenwartes sowie der Kassenprüfer bekannt gegeben. Außerdem stehen Ehrungen an für langjährige Mitglieder sowie für herrausragende Leistungen beim Bundesschießen und Vereinsmeisterschaften. Über Veranstaltungen und Tagesfahrten wird ebenfalls berichtet. Nach Abschluss der Versammlung wird ein Imbiss gereicht.