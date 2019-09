"Ich bin gemobbt worden, seit ich neun Jahre alt war", gestand Reality-Star Kylie Jenner vor Kurzem via Snapchat. Ein Insider verriet gegenüber "OK!", warum die heute 20-Jährige einst so leiden musste: "Sie wurde gnadenlos gehänselt wegen ihrer Familie. Weil sie im Fernsehen zu sehen war, wegen Kims Sex-Tape, wegen ihres Aussehens und vieler anderer Dinge." (Scott Barbour/Getty Images)

Reality-Star Kylie Jenner, 22, wird sich demnächst nackt im „Playboy“ präsentieren. Auf einem Instagram-Post mit ihrem Lebensgefährten, dem Rapper Travis Scott, übte sie sich schon mal hüllenloser Pose. Wie Bilderspezialisten herausgefunden haben, ist die dort zu sehende Aufnahme mit Jenner und Scott wohl bereits ein Auszug des offiziellen Shootings, denn es trägt das Wasserzeichen des „Playboy“.

Dass die Session, auf der Jenner und Scott durchaus gemeinsam ins rechte Licht gerückt worden sein könnten, bereits gelaufen ist, dafür spricht noch eine weitere Tatsache: Im englischsprachigen „Playboy“-Shop gibt es die Jenner-Story bereits „online“ zu kaufen. Demnach sind jene Bilder Teil der sogenannten „Pleasure Issue“. Dabei handelt es sich um eine Sonderausgabe, die für umgerechnet 22,63 Euro erworben werden kann.

Kylie Jenners Tochter Stormi Webster kam am 1. Februar 2018 zur Welt. Noch ist die Anderthalbjährige also zu klein, um den "Playboy" zu lesen. Obwohl - Bilder anschauen geht ja schon. Und die Mama kennt sie ja bereits vermutlich nackt.

Erstes „Playmate of the Month“ war Margie Harrison

Thema der Außer-der-Reihe-Veröfentlichung ist das „Vergnügen“, was allerdings beim „Playboy“ wenig überrascht. Jenner, deren Einkommen aus öffentlichen Präsentationen sich bekanntlich im Milliardenbereich bewegt, wird durch ihre Oldschool-PR-Maßnahme zum wohl reichsten Playmate aller Zeiten.

Verliebt in mein Leben: Kylie Jenner, 22, gilt als "reichste" Influencerin der Welt. Ihr Vermögen soll längst die Milliardengrenze überschritten haben.

Das erste „Playmate of the Month“ war übrigens Margie Harrison im Januarheft 1954. Auch eine gewisse Marylin Monroe wurde im März 1956 dort vorgestellt, übrigens erstmals auf dem später legendären dreiseitig auffaltbaren „Centerfold“. Kylie Jenner befindet sich also auch historisch in guter Gesellschaft.