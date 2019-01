Polizeieinsatz bei Popstar

Kylie Minogue: Stalker klingelte an ihrer Tür

teleschau

Sängerin Kylie Minogue wurde von einem Stalker an der Haustür belästigt. Er hatte sich bei Nachbarn durchgefragt und so ihr Haus in London gefunden.