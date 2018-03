Ein Polizist sucht in Verden-Borstel mit einem Metalldektor nach weiteren Fressködern. (Polizei Verden)

Ein Tierquäler treibt in Verden-Borstel sein Unwesen: Am vergangenen Wochenende hatte ein unbekannter Täter im Umfeld des Friederikenholzes und an der Straße Nadelberg mit Nadeln gespickte Köder ausgelegt. Wie die Polizei berichtet, ist ein Labradorrüde, der einen der Köder gefressen hatte, nun an den Folgen der Verletzungen gestorben. Ein Tierarzt hatte dem Hund noch fünf Nadeln aus dem Darm entfernen können, letzlich war das Tier jedoch nicht zu retten.

Die Polizei Verden hat indes ihre Ermittlungen intensiviert. Fünf Teams waren am Donnerstag unterwegs und führten Anwohnerbefragungen durch. Sie verteilten Flyer und suchten das Umfeld mit einem Metalldetektor ab. Weitere Köder wurden, nach Polizeiangaben, bisher nicht gefunden. Die Polizei mahnt Hundehalter jedoch weiter zur Vorsicht.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann diese unter der Telefonnummer 04231 - 8060 melden. Aufgefundene Köder sollten bei der Polizei abgegeben werden. (wk)