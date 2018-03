Im Haus Christian in der Ritterhuder Schweiz wird viel unternommen, gelacht und gelebt.

Für viele Menschen ist das Haus Christian eine neue Heimat geworden. Neue Freundschaften wurden geknüpft oder alte wiederbelebt. Das freundliche und fröhliche Team bieten ein gutes Zuhause für Menschen, die ihren Lebensabend in Ruhe und Würde erleben möchten. Der „Wohlfühl-Effekt“ spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn gute Laune trägt zum Wohlbefinden und letztendlich auch zur Gesundheit bei.

Tierische Bewohner

Seit 2004 gibt es das Seniorenzentrum in der Ritterhuder Schweiz mit inzwischen 16 Ein- und Zweizimmerwohnungen für das Betreute Wohnen sowie 66 vollstationäre Pflegeplätze. Die Einrichtung ist umgeben von über 5000 Quadratmetern Grundstück. Zwei, die auch auf diesem Grundstück wohnen, sind Paula und Rosa. Die beiden Hängebauchschweine werden in ihrem Streichelgehege gut umsorgt und sind die Lieblinge bei den Bewohnern. Wenn man gerade nicht die Tiere streichelt, gibt es eine Vielzahl an Veranstaltungen im Haus und um die Einrichtung herum. Viele Menschen denken bei dem Wort „Pflegeheim“ immer noch, dass Bewohner an ihren Tischen sitzen und sich langweilen. Das ist aber nicht überall so. Im Haus Christian wird Wert auf ein „gemeinsam, miteinander Spaß haben“ gelegt, ohne jedoch die Individualität zu verlieren. Ob eine Kohlfahrt durch das angrenzende Wohngebiet, Laternelaufen mit Kindern oder der Neujahrsempfang im Haus, fast jede Woche gibt es Aktionen zum Mitmachen. Sommerfest, Freimarkt oder Weihnachtsfeier – für jede Jahreszeit gibt es die passende Abwechslung.

„Lachen ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil hier im Haus, wir gehen mit Spaß an die Arbeit und das spüren unsere Bewohner", erklärt Geschäftsführer Karl-Heinz Müller.