Corbie ist ein ehemaliges Kloster in der gleichnamigen französischen Kleinstadt Corbie im Tal der Somme.

Es verpflichtet dazu 32 Meier aus der „villa luicsi“, das man mit dem Blumenthaler Ortsteil Lüssum gleichsetzt. Datiert ist das Dokument mit dem Jahr 832.

Lüssum und Corvey? Die Verbindung wirft mehrere Fragen auf. Historisch wird, ausgehend von der französischen Benediktiner-Abtei Corbie, die Ausgründung eines Klosters im unwirtlichen Solling berichtet. Das erste Kloster konnte sich nicht halten. Auf einem ehemaligen Königshof Ludwigs des Frommen begann man deshalb 822 direkt am Weserfluss mit dem Bau eines zweiten Klosters bei Höxter. Die Klosterbrüder zogen missionierend bis in den Norden des Reiches und bis nach Skandinavien. Einer der bedeutendsten war Ansgar, der von 848 bis 865 Erzbischof von Hamburg und Bremen war. Ihm folgten auf dem Stuhl des Erzstiftes weitere Äbte des Klosters Corvey: Rembert, Adalgar, Hoger, Regniwald und Wino.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde das Kloster Corvey im 17. Jahrhundert wieder aufgebaut.

Da verwundert es nicht, dass das Kloster Corvey reiche Besitzungen an Weser und Ochtum besaß, Kirchen stiftete und diese mit Geistlichen seiner Wahl besetzte. Corvey besaß eine umfangreiche Bibliothek. In einer Schreibwerkstatt (scriptorium) waren Mönche täglich damit beschäftigt, antike Schriften abzuschreiben, etwa die Annalen des Tacitus. Der Besitz des Klosters wuchs ständig. Sächsische Edelinge, die als Novizen aufgenommen wurden, stifteten ihre Ländereien der Klostergemeinschaft. Auch solche Schenkungen und deren Abgabepflichten wurden in der Schreibwerkstatt urkundlich belegt.

Aber der Wohlstand machte die Mönche träge. Als König Konrad III. (1093-1152) das Kloster besichtigte, stieß er auf Verwirrung und Disziplinlosigkeit. Er berief den klugen und tatkräftigen Wibold zum Abt. Dieser hatte den König, während dieser an einem Kreuzzug teilnahm, bereits zuvor als Reichsverweser vertreten.

Unter Abt Wibold wurde die Klosterschule wieder eröffnet. Die Bibliothek ließ der Abt ordnen und ergänzen. Auch die Schreibwerkstatt begann wieder zu arbeiten. Alte Verträge wurden neu geschrieben oder oft großzügig ergänzt, um Grundbesitz und Einkünfte des Klosters zu sichern. In dieser Zeit könnte auch das Blumenthaler Dokument entstanden sein, zumal es das Zeichen König Konrads trägt.

Neuere Forschungen (Eric Kübbers, Klaus Zechiel-Eckes, Joh. Haller) weisen nach, dass im Mittelalter die Abtei Corbie zahlreiche Fälschungen schrieb und in Umlauf brachte. Es ist anzunehmen, dass man diese ungute Tradition in Corvey fortsetzte. So ist auch das vorerwähnte Dokument mit Vorsicht zu sehen, sowohl was die Jahreszahl 832, als auch was die Zahl von 32 Meiern im dünn besiedelten Gebiet des heutigen Bremer Nordens angeht.

Nach der Zerstörung während des Dreißigjährigen Krieges wurde das später auch säkularisierte Kloster Corvey noch im 17. Jahrhundert im Barockstil wieder aufgebaut. Die Säkularisierung erfolgte im Jahr 1792. Bauhistorisch ist vor allem das karolingische Westwerk mit seinen Fresken aus dem 9. Jahrhundert von Bedeutung. Die Familie des Herzogs von Ratibor und Fürsten von Corvey trägt heute die Verantwortung für das traditionsreiche ehemalige Kloster. Die Fürstliche Bibliothek umfasst 74 000 Bände. Die Klosterräume bilden heute den Rahmen für anspruchsvolle kulturelle Veranstaltungen. 2004 wurde das Ensemble von den Vereinten Nationen zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt.

Für die Ausgabe DIE WOCHE - MEIN VEREIN schreibt Ulf Fiedler regelmäßig Texte über Wissenswertes aus der Historie der Region. Lob, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an ulffiedler@yahoo.de.