Frederic Aspiras (l) und Lady Gaga bei den Daily Front Row's Fashion Los Angeles Awards im Beverly Hills Hotel. Foto: Willy Sanjuan (Willy Sanjuan / dpa)

Mit einem gemeinsamen Foto würdigt Pop-Ikone Lady Gaga („Shallow“) die Arbeit ihres Hairstylisten Frederic Aspiras. Auf dem am Sonntagabend bei Instagram geposteten Bild sind die beiden in einem Umkleideraum vor einem Spiegel zu sehen.

Die 32-Jährige schrieb dazu, dass sie kurz davor sei, ihren „besten Freund“ bei den The Daily Front Row Fashion Awards als besten Hairstylisten auszuzeichnen. Die Preisverleihung fand am Sonntag im Beverly Hills Hotel in Los Angeles statt.

Lady Gaga bei den Daily Front Row's Fashion Los Angeles Awards. Foto: Willy Sanjuan (Willy Sanjuan / dpa)

Frederic Aspiras arbeitet seit rund zehn Jahren für Lady Gaga. Auf der Seite seiner Agentur ist zu lesen, dass die Sängerin sofort von seinem Talent fasziniert gewesen sei: Sie buchte ihn für ihre zweite Welttournee „The Monster Ball Tour“. Seit November 2009 arbeitet Aspiras exklusiv für sie. (dpa)