Aufruf mit Musik

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lady Gaga ruft US-Fans mit „kitschigem“ Song zum Wählen auf

Die Sängerin will ihre Landsleute am 3. November an den Wahlurnen sehen. Deshalb wendet sie sich mit einem kleinen Liedchen an die Öffentlichkeit.