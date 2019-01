Bereits zum 24. Mal ist das Laufevent Sandkruger Schleife in Hatten-Sandkrug ausgetragen worden. Schon vor Weihnachten waren alle 1500 Startplätze über die Strecken von 13 und fünf Kilometer vergeben – unter anderem an Sportler des Lauf-Clubs 93 Delmenhorst und des Lauftreffs Ganderkesee. Für alle war es der Auftakt in die neue Saison. „Die Läufer waren sich einig, dass die Organisatoren der Sandkruger Schleife wieder ein tolles Event auf die Beine gestellt haben. Auch die Streckenbeschaffenheit war trotz der Regenfälle der vergangenen Tage sehr gut“, berichtete Dieter Meyer, Pressesprecher des LC. Ein kleines Problem gab es jedoch, wie Robert Oestmann vom Lauftreff ergänzte. 80 Minuten nach dem Start gab die Technik ihren Geist auf. Somit blieben alle Läufer, die länger als 80 Minuten für die Strecke brauchten, ohne Wertung.

Unter den 657 Finishern des Hauptlaufes über 13 Kilometer waren auch vier Läufer des Lauf Clubs 93 Delmenhorst vertreten. Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter errang Raphael Lindenthal mit seiner Zeit von 58,11 Minuten den elften Platz der männlichen Hauptklasse (Gesamtplatz 114). Dirk Bramlage, der sich dem LC 93 zu Beginn des Jahres angeschlossen hat, blieb in seinem ersten Wettkampf für seinen neuen Verein unter einer Stunde und errang mit seiner Zeit von 58,57 Minuten Rang 25 in der Altersklasse M50 (Gesamtplatz 124). Wolfgang Lindenthal sicherte sich mit der Zeit von 1:02:29 Stunde Rang neun in der Altersklasse M60 (Gesamtplatz 181). Das Quartett vervollständigte Detlef Bleiker mit einer Endzeit von 1:05:21 Stunde. Damit lief er auf Rang sechs der Altersklasse M65 (Gesamtplatz 253).

Knapp am Sieg vorbeigeschrammt

Zudem starteten sieben Lauftreffler über die 13-Kilometer-Distanz: Birgit Möller erreichte das Ziel nach 1:18,49 Stunde und landete damit auf dem 141. Platz in der Gesamtwertung. In der Altersklasse W50 reichte ihre Zeit zu Rang 20. Unterdessen schrammte Stephan Doodemann in der Altersklasse M50 mit seiner Zeit von 49,32 Minuten knapp am Sieg vorbei, er wurde damit Zweiter. In der Gesamtwertung reichte es zu Platz 15 für den Lauftreffler. Nur etwas länger unterwegs war Robert Oestmann: Für die 13 Kilometer lange Strecke brauchte er 51,36 Minuten – gleichbedeutend mit Rang 22 in der Gesamtwertung. In der Altersklasse M50 wurde er Vierter. Lauftreffler Oliver Respondek blieb ebenfalls unter einer Stunde, er überquerte die Ziellinie nach 58,52 Minuten. Mit dieser Zeit landete er in der Gesamtwertung auf Rang 117, in der Altersklasse M45 auf Platz 20. Hartmut Rippena brauchte 1:15:24 Stunde für die Strecke – gleichbedeutend mit Rang 421 in der Gesamtwertung. Britta Smith und Gernot Kaus blieben aufgrund der Technikprobleme unterdessen ohne Wertung.