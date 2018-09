Ein Szenen-Foto aus dem Vegesacker Statt-Theater.

Er sagte dies bei der Eröffnung des Roxy-Theaters in der Vegesacker Alten Hafenstraße. Eine Feststellung, die noch heute eine gewisse Aktualität besitzt – jedenfalls, was die Anbindung Bremen-Nords an das städtische Kulturleben betrifft. Die war in der Nachkriegszeit deutlich besser.

Das Volkstheater Vegesack eröffnete bereits 1946, ein Jahr nach Ende des Krieges mit der Aufführung von Goethes „Urfaust“ seine Tätigkeit. Zehn Schauspielerinnen und Schauspieler erhielten damals von der Militärregierung die Lizenz, öffentlich aufzutreten. Gespielt wurde im Stadttheater an der Gerhard-Rohlfs-Straße. In den 1920er-Jahren war dort durch Umbau eine annehmbare Spielstätte geschaffen worden.

Das Theater-Ensemble der Burg Blomendal hat allein fünf Schauspiele von Ulf Fiedler aufgeführt.

Unter den schwierigen Verhältnissen der Nachkriegszeit musste viel improvisiert werden. Stücke wie Erich Kästners „Pünktchen und Anton“, Paul Schureks „Straßenmusik“ oder das Kriminalstück „Parkstraße 13“ von Axel Iversen wurden von der Militärregierung ebenso freigegeben wie Lessings „Emilia Galotti“ und „Gaslicht“ von Patrick Hamilton.

Damit war allerdings die Verbindung zu Bremer Bühnen noch nicht erreicht. Die gelang erst durch die Gründung der Vegesacker Theatervereinigung. Durch das Einwerben von Abonnenten wuchs ein festes Stammpublikum. Ein wichtiger Faktor, um für die städtischen Bühnen attraktiv zu sein. Ab 1949 gastierten Bremer Bühnen in Vegesack, Oldenburg und Bremerhaven. Klassische Stücke wechselten mit zeitgenössischen. In „Iphigenie auf Tauris“ agierte der damals sehr bekannte Alexander Golling. Dr. Schütze, Schulleiter des Gerhard-Rohlfs-Gymnasiums und kulturell aktiv, erinnerte sich, dass Golling auch in seiner Glanzrolle als Dorfrichter Adam in Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ das Publikum begeisterte. Zuckmayers „Des Teufels General“ und vor allem „Der Hauptmann von Köpenick“ trafen auf eine Zuhörerschaft, die den Missbrauch uniformierter Autorität noch lebendig vor Augen hatte. „Der Kaiser von Amerika“ von Bernhard Shaw und Jean Anouilhs „Romeo und Juliette“ unterstrichen den Anspruch des Bremer Ensembles.

Die Lesung „Love Letters“ wurde von Helle Rothe und Martin Mader gestaltet.

1958 wurde das Filmtheater Roxy in der Alten Hafenstraße umgebaut und mit theatertechnischen Einrichtungen versehen. So entstand für die Bremer Kammerspiele, deren festes Haus in der Böttcherstraße lag, gewissermaßen eine Filiale im Bremer Norden. Stücke, die in der Böttcherstraße auf die Bühne kamen, wurden anschließend auch in Vegesack gegeben. „Raskolnikoff“ von Dostojewskij und Molières „Der eingebildete Kranke“, aber auch moderne Stücke wie „Die Stühle“ von Eugene Ionesco fanden in Vegesack ein dankbares Publikum. Im April 1963 trat das Bremer Ensemble mit „Charlies Tante“ noch einmal auf. Bald darauf wurden die Aufführungen eingestellt. Die Vegesacker Theatervereinigung löste sich auf.

Zu Beginn der 1980er-Jahre gastierte das Bremer Theater unter Intendant Wüstenhöfer noch dreimal im Vegesacker Bürgerhaus. Mit erstaunlicher Konsequenz hielt die in der City gegründete Shakespeare Company mit über 30 Aufführungen im Vegesacker Bürgerhaus die Verbindung zur städtischen Kulturszene aufrecht. Sie gaben den vielerlei Gestalten Shakespeares mit ihrer Kunst Form und Leben. Auch die Blumenthaler Bibliothek unter Gerhard Goecke hielt Verbindung zur Stadtbremer Szene. Eindrucksvoll gelang die Inszenierung des Einmann-Stückes „Das letzte Band“ von Samuel Beckett durch den Bremer Theaterintendanten Kurt Hübner in der Blumenthaler Bibliothek. Zwischen den Bücherreihen spielte auch ein Ensemble des Instituts français einige Komödien auf Deutsch und Französisch.

Ansonsten ist die Theaterszene bis zur Gegenwart Laien-Ensembles überlassen, die teils beachtliche Erfolge zu verzeichnen haben. Das Vegesacker Statt-Theater zieht mit seinen Aufführungen ein zahlreiches Publikum an. Von 2004 bis 2010 führte ein Projektensemble der Burg Blomendal fünf Schauspiele von Ulf Fiedler mit jeweils vier bis fünf Vorstellungen auf. Das Ensemble nutzte den Rittersaal der Burg, die „Schulschiff Deutschland“ und einmal sogar das Overbeck-Museum als anspruchsvollen Hintergrund des Bühnengeschehens. Martin Mader und Helle Rothe lasen in der Buchhandlung Otto und Sohn den zwischen Charme und Lässigkeit angelegten Briefwechsel „Love Letters“ von A.R. Gurney mit sprachlicher Brillanz. Das erfolgreiche Stück wurde an mehreren Orten wiederholt. Dass sich die Deutsche Kammerphilharmonie in Nordbremer Schulen engagiert, könnte ein hoffnungsvolles Zeichen dafür sein, dass die Institutionen der City einen Bevölkerungsraum von 100 000 Einwohnern zunehmend wahrnehmen.

