Helga Friemel holt für Bremer Schützenbund erstmals den Titel

Landeskönigin aus Weyhe

Sebastian Kelm

Weyhe. Noch nie in der fast 70-jährigen Geschichte des Bremer Schützenbundes hat es laut Vizepräsident Walter Huntemann diesen Erfolg gegeben: Helga Friemel aus dem Weyher Ortsteil Leeste ist beim Landeskönigsball in Edewecht (Landkreis Ammerland) zur neuen Landes-Alterskönigin des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) gekrönt worden. Sie ist damit die aktuell zielsicherste Frau über 50 Jahre in diesem Bereich mit rund 115 000 Mitgliedern in 900 Vereinen aus elf Bezirken zwischen Osnabrück und Bremerhaven, von Ostfriesland bis in die Lüneburger Heide.