Auf traditionelle Fahrradtour gingen mehr als 30 Mitglieder des Landfrauenvereins Verden und Umgebung aus Daverden, Langwedel und Langwedelermoor. Die Teilnahme der Hälfte dieser Mitglieder ist schon hervorragend, strahlten die beiden Organisatoren Marion Reinhold und Maria Wagner.

Treffpunkt war vor der Hubertus-Tagespflege in Langwedel. Die Damen treffen sich seit vielen Jahren in der Zeit vor dem Langwedeler Markt zur Fahrradtour mit anschließendem Kaffeetrinken. Also starteten die Damen, um durch die Wesermarsch nach Verden zu radeln. Ziel war die Bäckerei Baalk in der Verdener Artilleriestraße. Schon unterwegs gab es ausreichend Gelegenheit zu einem netten Plausch, der dann in der Bäckerei intensiviert wurde.

Marion Reinhold wies dabei auf die nächsten Fahrten des Vereins hin. Die Tagesfahrt nach Hamburg am Freitag, 21. September, ist bereits ausgebucht. Am Dienstag, 16. Oktober, soll die Infa in Hannover besucht werden. Am Donnerstag, 15. November, geht die Tagesfahrt nach Bremerhaven. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.kreislandfrauen-verden.de oder bei Marion Reinhold, Telefon 042 32 / 638.