August selbstgebackene Kuchen und Torten zu backen und zu spenden, lud der Ortsbrandmeister, Rainer Troue, die Landfrauen zu einem Besuch im Feuerwehrhaus ein, um ihnen einen Einblick in die Feuerwehrarbeiten zu geben. Die Einladung nahm der Vorstand der Landfrauen sehr gerne entgegen.

So erschienen in dieser Woche die Landfrauen erwartungsfroh im Feuerwehrhaus. Unterstützt wurde Rainer Troue von den Feuerwehrkameraden Torsten Strauß (stellvertretender Ortsbrandmeister), Dr. Andreas Callies, Heidrun Troue und Joyce Sanders. Es gab drei Stationen, die wie folgt aufgeteilt wurden: Dr. Andreas Callies erklärte, wie ein Defibrillator eingesetzt wird und wie dieser Leben retten kann. Außerdem gab er eine kleine Einführung in die erste Hilfe. Unterstützt wurde er von Joyce Sanders, die beruflich im Rettungsdienst tätig ist.

Heidrun Troue gab einen Einblick in das LF20 Fahrzeug und erklärte, wozu die verschieden Geräte, die auf dem Fahrzeug verlastet sind, einsatztechnisch gebraucht werden. Einige Frauen fanden Freude daran, sich in das Feuerwehrfahrzeug zu setzen. Bei der nächsten Station konnten die Landfrauen einen Feuerlöscher ausprobieren und ein Feuer löschen. Hierzu hatte die Feuerwehr Herrn Punke (Fachkraft für Sicherheit) eingeladen, der dafür wiederum Unterstützung von Torsten Strauß bekam.

Die Feuerwehrtätigkeit wäre ohne die Einsatzbereitschaft und mit einer guten Ausbildung nicht zu schaffen. Rainer Troue merkt bei dem Besuch der Landfrauen an, dass es, um gut ausgebildet zu sein, vieler Stunden Ausbildung bedarf.

Die Veranstaltung war eine gelungene Abwechslung für die Landfrauen. Rainer Troue, sowie seine Kameraden waren über das Interesse der Landfrauen sehr begeistert.