Die Landfrauen Hoya haben am 20. Februar in Bruchhausen-Vilsen in der VHS-Küche im Bavendamschen Haus und am 21. Februar in Eystrup in der Küche der Gretel-Bergmann-Grundschule jeweils ab 18 Uhr gekocht zum Thema „Gemüse und Co“.

Es war das fünfte Mal, dass Kerstin Gissel mit den Landfrauen kochte. Es wurden interessante Kreationen ausprobiert wie Kürbis-Lasagne mit roten Linsen, Pfannkuchenroulade mit Bulgur, Rotkohl-Quiche und anderes. Auch Salate waren dabei wie Quinoa-Rote-Bete-Salat oder herzhafter Kiwi-Salat mit Tomaten.

Es hat Spaß gemacht und gut geschmeckt, die meisten Frauen wollen im nächsten Jahr wieder kommen, wahrscheinlich werden dann in vielen Töpfen „Suppen und Eintöpfe“ gekocht.