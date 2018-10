Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Landfrauen besichtigen Mühle

fr

An einem der letzten schönen Sommertage hatten Elke und Stefan Schwenke die Worpsweder Landfrauen zu einer gemütlichen Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen von Elke Schwenke in die Worpsweder Mühle eingeladen.Mit Unterstützung von Müller Heino Böhme besichtigten die Landfrauen anschließend die Mühle, in der Stefan Schwenke groß geworden ist. Es war ein wunderschöner Abschluss der Sommeraktivitäten der Worpsweder Landfrauen.