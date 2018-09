Mit einer fröhlichen Grillparty im Heuhotel Berger endeten die Sommeraktivitäten der Worpsweder Landfrauen. Mit einem Besuch im GOP-Varieté-Theater in Bremen an diesem Sonntag beginnt die Herbstsaison, und am Mittwoch, 19. September, um 15.30 Uhr treffen sich die Landfrauen an der Worpsweder Mühle, wo Bürgermeister Stefan Schwenke sie durch die Mühle führt. Anschließend wird sich mit Kaffee und Kuchen gestärkt. Die Vortragsreihe beginnt am Mittwoch, 17. Oktober, um 15 Uhr im Hotel Worpsweder Tor mit dem Thema „Hautpflege im Alter“. Referentin ist die Apothekerin Antje Vollmer aus Worpswede.