Sie sind in den Vorstand des Landfrauenvereins Freudenberg-Bassum gewählt worden: Sabine Nörmann (links) und Ilka Cordes.

Auch die Vereinskasse kann sich sehen lassen.

Unter den neuen Mitgliedern des Landfrauenvereins befinden sich auch 17 Männer, die sich als fördernde Mitglieder angemeldet haben. Somit verfügt der Verein jetzt über 545 Mitglieder. Neu in den Vorstand sind Sabine Nörmann und Ilka Cordes gewählt worden. Marita Bultmann wurde in ihrem Amt bestätigt. Dunja Soller ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Alle Wahlen fielen einstimmig aus. Mit Helga Höft und Annelene Schmidt haben sich zudem zwei langjährige Ortsvertrauensfrauen verabschiedet. Helga Höft hat das Amt 20 Jahre, Annelene Schmidt sogar 25 Jahre innegehabt. Schmidt war außerdem in den Jahren von 2001 bis 2011 Mitglied des legendären A-Teams, das mit Annelore Böse und Annegret Nüstedt zu dritt den Landfrauenverein über Jahre erfolgreich geführt hat. Ihre Aufgaben übernehmen zunächst kommissarisch die Vorstandsmitglieder Stefanie Menzel und Marita Bultmann. Als neue Ortsvertrauensfrau für Bramstedt hat sich Dörte Theilke vorgestellt.

Der Antrag und die Genehmigung einer Satzungsneufassung standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Als Gründe dafür führte die Vorsitzende Birgit Meyer-Borchers die Aufnahme von Fördermitgliedern, die Änderung der Amtszeiten und der Altersbegrenzung von Vorstandsmitgliedern und Ortsvertrauensfrauen sowie die Aufgabe der Gemeinnützigkeit an. Die Neufassung ist der Versammlung vollständig vorgelesen und anschließend einstimmig abgesegnet worden. Nachdem die Tagesordnung abgearbeitet war, sahen die anwesenden Vereinsmitglieder noch eine umfassende Rückschau auf das vergangene Jahr in vielen Fotos und zwei Videos.