Zur Gartenreise starteten 37 Damen des Landfrauenvereins Verden mit dem Bus. Ziel war das Osnabrücker Artland. Vielfältig und abwechslungsreich präsentierte sich in Gehrden die erste Station, ein typischer Siedlungsgarten. Weiter ging es nach Langen. Hinter einem reetgedeckten Heuerhaus aus dem Jahr 1734 ist hier auf 7000 Quadratmeter Fläche ein Garten mit Naturteich und Bachlauf entstanden. Zum Mittagessen kehrte die Gruppe in den typischen Artländer Hof von Familie Elting-Bußmeyer in Badbergen ein. Der schöne Garten wurde von der Familie ganz in Anlehnung an die alten Bauerngärten revitalisiert. Die letzte Führung fand in Menslage statt. Der Garten einer ehemaligen Hofstelle ist mit 6000 Quadratmeter Fläche wieder ein kleines Gartenparadies.

Zum Abschluss ging es nach Groß Mimmelage. Mit einer Kaffeetafel im Mühlencafé endete die abwechslungsreiche und interessante Tagesreise. Versehen mit vielen neuen Anregungen und Ideen aus den schönen und vielfältigen Gärten im Artland kehrten die Landfrauen heim.