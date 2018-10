Mit dem Buch „Die spinnen, die Jungen“ hat sich Steffi Burkhart einen Namen gemacht. Die Referentin für Nachwuchs- und Generationenmanagement kommt auf Einladung der Landfrauen und des Landvolkes in den Landkreis Diepholz. Am Montag, 15. Oktober, referiert das „Sprachrohr der Generation Y“, wie Steffi Burkhart bezeichnet wird, ab 19 Uhr im Gasthaus Hartje in Varrel zum Thema „Medial – Digital – Phänomenal.“ In Ihrem Vortrag geht sie auf viele Fragen ein wie: Welche Voraussetzungen sind für ein erfolgreiches Generationsmanagement wichtig? Wie unterscheiden sich die Generationen? Was sind deren Lebensziele und Inhalte?

„Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit vielen neuen Erkenntnissen auch zum Wohle und besseren Verständnis der Generationen untereinander“, lädt Marita Eschenhorst, Vorsitzende des Kreisverbandes der Landfrauenvereine Grafschaft Diepholz ein. Mit dem Landvolk Diepholz und dem Arbeitskreis Junglandwirte wollen die Landfrauen Junge und Alte in der Region ansprechen.

Eine Anmeldung ist notwendig bei Helma Schütte, Ruf 01 52 08 97 15 59 oder Ute Kemper, 01 52 52 00 15 58. Weitere Infos unter: www.kreislandfrauen-diepholz.de.