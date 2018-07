Veränderungen wagen, Vertrauen festigen: Unter diesem Motto kamen über 3000 Landfrauen aus ganz Deutschland in Ludwigshafen zusammen. Dabei waren auch Delegierte aus dem Kreisverband Verden. Gemeinsam mit der Präsidentin Brigitte Scherb (Deutscher Landfrauen Verband), dem gesamten Präsidium und hochkarätigen Gästen – unter anderem Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Joachim Rukwied, Präsident des Bauernverbands, Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft sowie per Vidoeschaltung Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – feierten sie ihren Landfrauentag, zugleich auch den 70. Jahrestag des Verbandes, in der Ebert-Halle in Ludwigshafen am Rhein und zeigten: Landfrauen bringen Power auf die Bühne! Sechs Stunden Programm: Starke politische Statements wechselten sich dabei mit kurzen Gesprächsrunden und flotten Beats des Musikerinnen-Trios “Zuccini Sistanz“ ab. Das Foto zeigt sämtliche Delegierte aus dem Bezirk Stade, zu dem auch der Kreisverband Verden gehört.