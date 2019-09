Dietmar Woidke umarmt seine Frau Susanne bei einer Ansprache auf der SPD-Wahlparty. Foto: Monika Skolimowska (Monika Skolimowska / dpa)

Die SPD hat sich bei der Landtagswahl in Brandenburg trotz deutlicher Verluste vor der AfD als Nummer eins behauptet - und sich ihre Macht gesichert.

Die seit der Wiedervereinigung und zuletzt mit den Linken regierende Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke stürzt nach den Hochrechnungen vom Sonntagabend aber auf ihr schwächstes Ergebnis im Land und bräuchte in jedem Fall einen dritten Regierungspartner.

Andreas Kalbitz, Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg, spricht auf der AfD-Wahlparty nach der Bekanntgabe erster Ergebnisse. Foto: Gregor Fischer (Gregor Fischer / dpa)

Großer Gewinner ist die AfD mit ihrem radikal rechten Spitzenkandidaten Andras Kalbitz, die aber trotz zweistelligen Zuwachses den angestrebten Triumph verfehlt, erstmals bei einer Landtagswahl stärkste Kraft zu werden. Als Partner der SPD infrage kommen die Grünen, die unter den Erwartungen bleiben, aber dennoch ihr bestes Ergebnis in Brandenburg und überhaupt in einem ostdeutschen Flächenland einfahren. Die in Brandenburg von je her schwächelnde CDU fällt auf ihr schlechtestes Landesergebnis und rangiert nun hinter der AfD auf Platz drei. Sie oder die geschwächten Linken könnten der dritte Partner sein.

Nach den Hochrechnungen von ARD (18.47 Uhr) und ZDF (18.26 Uhr) fällt die SPD in ihrem ostdeutschen Stammland auf 26,8 bis 27,2 Prozent (2014: 31,9 Prozent), bleibt aber klar stärkste Fraktion im Landtag. Die AfD schießt auf 22,8 bis 24,1 Prozent (2014: 12,2) empor. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Ingo Senftleben rutscht mit 15,4 bis 15,5 Prozent (23,0) weit hinter die AfD, so wie bereits bei der Europawahl im Mai.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Landtagsabgeordnete Klara Geywitz verfolgen auf der SPD-Wahlparty die Bekanntgabe erster Ergebnisse. Foto: Kay Nietfeld (Kay Nietfeld / dpa)

Die Grünen profitieren weniger vom Thema Klimaschutz als erwartet, kommen aber trotzdem auf ihren Brandenburger Rekordwert von 10,0 bis 10,4 Prozent (6,2). Die bisher mitregierenden Linken büßen stark ein und rutschen mit 10,7 bis 10,8 Prozent (18,6) auf ihr historisches Landestief. Die FDP konnte am Sonntagabend mit 4,5 bis 4,8 Prozent (1,5) kaum noch auf die Rückkehr ins Parlament im wiederaufgebauten Potsdamer Stadtschloss hoffen. Die Freien Wähler kamen auf 5 Prozent und hatten damit bessere Chancen auf einen Einzug ins Parlament; sie ziehen aber auch dann entsprechend ihres Ergebnisses in den Landtag ein, wenn sie wie 2014 wieder ein Direktmandat errungen haben.

Nach beiden Hochrechnungen reicht es damit hauchdünn für einen Machterhalt von Woidkes SPD - entweder mit Linken und Grünen (45 bis 46 Sitze) oder mit CDU und Grünen (50 bis 51 Sitze). Die Sitzverteilung im Einzelnen: SPD 26, AfD 22 bis 23, CDU 15, Linke 10, Grüne 9 bis 10, Freie Wähler 5. Die Mehrheit liegt bei 45 Sitzen.

Ministerpräsident Woidke sieht sich nun vor schwierigen Koalitionsverhandlungen: „Das wird eine große Herausforderung“, sagte er. AfD-Chef Jörg Meuthen befand: „Es ist ein Stück weit eine Zeitenwende.“ Landeschef Kalbitz sagte: „Die AfD ist gekommen, um zu bleiben.“ Und: „Jetzt geht es erst richtig los.“

Der von vielen gefürchtete große Knall eines erstmaligen AfD-Wahlsiegs bleibt damit jedoch aus. Der im Bund kriselnden SPD würde ein Machterhalt im einzigen stets sozialdemokratisch regierten Flächenland Ostdeutschlands eine Atempause verschaffen. Das dürfte dann auch die wackelige große Koalition im Bund vorerst stabilisieren.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sieht sie gleichwohl weiter gefordert: „Wir müssen im Herbst jetzt liefern“ und „das ein bisschen besser kommunizieren als in der Vergangenheit“. Er nannte als Themen den Klimaschutz, die Wirtschaft, äußere und innere Sicherheit.

Der Wahlkampf stand ganz im Zeichen des Aufstiegs der AfD - obwohl klar war, dass sie mangels Partnern keine Regierungsoption haben würde. Angesichts einer verbreiteten Unzufriedenheit vieler Ostdeutscher und eines erwarteten weiteren AfD-Aufschwungs betonten die anderen Parteien den Charakter der Abstimmung als schwerwiegende Entscheidung über die Zukunft des Landes. Besonders die Vergangenheit des AfD-Spitzenkandidaten und Landeschefs Kalbitz in Neonazi-Kreisen stand im Fokus, zumal er mit Björn Höcke einer der Wortführer der AfD-Grupperierung „Der Flügel“ ist, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft.

Rund zwei Millionen Brandenburger waren zur Landtagswahl aufgerufen. Rund 100.000 junge Menschen durften zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Kreuzchen machen, davon 51 000 im Alter von 16 bis unter 18. Elf Parteien waren angetreten. In 3835 Wahlbezirken gab es 335 Direktkandidatinnen und -kandidaten. (dpa)