Manfred Schwarzer von Enjoy Judo besteht Meisterprüfung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lang ersehter Schwarzgurt

FR

Oyten. Mehr als 25 Jahre ist es her, da besuchte Manfred Schwarzer während seines Studiums die Judokurse in der Universität Bremen. Nach dem Studium besuchte er in Oyten den Verein Enjoy Judo bei Andreas Pajer.