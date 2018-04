Da sich bei den Westenern von Quartal zu Quartal mehr am traditionellen Bogenschießen Interessierte melden – mittlerweile stellen die Bogenschützen die größte Sparte im TSV „Jahn“ Westen – steigt auch der Bedarf an qualifizierten und erfahrenen Bogenschützen, die sich dieser Interessenten und Anfänger annehmen und sie fachkundig und sicher in den Sport einweisen. Um diesem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, hatte man beschlossen, von nun an sonnabends regelmäßig wechselnd entsprechende Schützen vor Ort zu haben, die sich ausschließlich dieser Aufgabe widmen, ohne deswegen aber gleich bis zum Trainer C oder B ausgebildet werden zu müssen.

Beim Wochenende unter Peter Langes Leitung gab es dann viel Theorie und Praxis, Methodik und Didaktik, Aufwärmtraining, Sicherheitsbestimmungen, Fehlererkennung, Technik und vieles mehr zu lernen für die Teilnehmer dieser Weiterbildung, die von nun an die Neumitglieder und Interessenten begleiten und anleiten sollen. Am Sonnabend wurden dabei theoretische Inhalte vermittelt, die dann am Sonntag in der Sporthalle in Westen praktisch umgesetzt wurden.

Am Ende dieses mit viel Lernstoff versehenen Wochenendes waren sich die Teilnehmer, die schon zum Trainer ausgebildeten Spartenleiter der Bogenschützen, Vereinsvorsitzender Torsten Behnke und letztlich auch Peter Lange selbst einig, dass sich der Aufwand gelohnt hatte. Neben einem kleinen Dankeschön-Präsent des Vereins wurden dann auch entsprechende Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme übergeben. Damit sind nun fast zehn Prozent der Spartenmitglieder entweder zum „Trainer Stufe 1“, oder zum „Co-Trainer“ ausgebildet und bieten entsprechend fundierte und zertifizierte Unterstützung zu den Trainingszeiten an. Die erfolgreichen Teilnehmer sind seither mit viel Engagement dabei, ihr frisch erworbenes Wissen und Können jeweils sonnabends ab 15 Uhr auf dem Sportplatz in Westen an Interessierte weiterzugeben.