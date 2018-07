Tolle Stimmung, sehr guter Besuch an den drei Festtagen und mit der neuen Königin Monika Rohrberg und dem König Andreas Söhl ein wunderbares Königshaus. Dazu kommen noch Jugendkönig Jan Hendrik Huß und Schülerkönig Sören Glanz.

Der Vorstand zeigte sich mit dem Umsetzen neuer Ideen, dem Zuspruch der Mitglieder sowie dem Besuch der Bevölkerung mehr als zufrieden. Der 140. Geburtstag wurde gebührend gefeiert. Die Nachbarvereine aus Daverden, Dauelsen, Holtebüttel und Langwedelermoor waren mit großen Abordnungen vertreten. Dazu kamen die Freunde „Links der Weser“ vom Schützenverein Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt. Der SV Völkersen ließ sich bedingt durch eine weitere Einladung entschuldigen.

Das Fest begann bei bestem Wetter am Donnerstag mit dem Kranzbinden der Ehrenpforten. Am Freitag stand dann der Kommers auf dem Programm. Diverse Schießwettbewerbe wurden aufgenommen. Bei den sommerlichen Temperaturen saß man endlich mal wieder im Freien unter den schattigen Bäumen. 2017 sah das noch ganz anders aus.

Am Sonnabend wurde unter den Klängen des Spielmannzuges Nienburg die Königin Mareike Behrmann aus der Marienstraße abgeholt. Im Anschluss ging es zum König Maik Huß. Der Marschweg durch Langwedel in Richtung Langwedelermoor hatte es schon in sich. Auf halben Weg schloss sich die Abordnung des SV Daverden dem Umzug mit an. Beim König stand der SV Langwedelermoor Spalier, es war ein wunderbares Bild. Alte lieb gewordene Traditionen wurden wieder lebendig. Auf das große Schützenvolk warteten schon kühle Getränke.

Wieder zurück auf dem Festplatz unterhalb des Burgberges gab es dann für das Schützenvolk und die vielen Gästen Kaffee und selbst gebackene Torten, der Schießbetrieb wurde aufgenommen und hier ging es insbesondere um den Geburtstagspokal, ausgeschossen unter den eingeladenen Vereinen.

Ab 20 Uhr gab es den Festball mit DJ Steffen. Ab 21 Uhr wurde es dann zur Freude des Vorstandes rappelvoll. Das gute Wetter und das neue Konzept - Feier unterhalb des Burgberges - waren ein voller Erfolg. Um 21 Uhr wurde auch das Geheimnis der neuen Königin gelüftet. „Ich möchte nochmal Königin werden“, so der Wunsch von Monika Rohrberg, Königin 1988 und 2012, deren Sperre abgelaufen war. Der Wunsch ging in Erfüllung, ein großer Traum wurde wahr. Ihr zur Seite stehen mit der ersten Hofdamen Anja Rinn und mit der zweiten Hofdame die langjährige Damenleiterin Helga Osmers. Die Schützendamen des SV Langwedel dürfen sich also schon mal auf ein erlebnisreiches 2018 / 2019 einstellen.

Nach der langen Nacht ging es am Sonntag um 8.30 Uhr mit dem Katerfrühstück im Festzelt weiter. Axel Klenke hatte hier ein tolles Büfett aufgebaut. Viele Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft konnte Regina Aves begrüßen. Unter ihnen Langwedels Bürgermeister Andreas Brand, Ortsbürgermeister Marco Behrmann, der Langwedeler Kulturverein und eine Abordnung des SV Daverden, um hier nur einige zu nennen. Und was wäre das ganze Schützenfest ohne die Blaskapelle des TSV Daverden unter der Stabführung von Hermann Wahlers? Tolle Stimmung also beim Frühschoppen.

Nach dem Königsschießen ging es zum Mittagessen in das Vereinsgasthaus Klenke. Das Geheimnis, wer neuer König 2018 wird, wurde gelüftet. Regina Aves machte es wieder spannend, zunächst wurde Jürgen Luttmann geehrt. Mit der besten Zwölf (zwölfer Ringscheibe / Perlkorn) wurde er zum König der Könige ausgerufen. Andreas Söhl bekam den Jan-Müller-Pokal für den besten Schuss auf der Königsscheibe. Die Spannung stieg weiter, zweiter Ritter wurde Harald Nolte. Und der wohnt in Westfalen! Zum ersten Ritter wurde Jürgen Luttmann ausgerufen, wäre ja ein kurzer Weg zur Marienstraße. König 2018 wurde der zweite Vorsitzende Andreas Söhl, und der wohnt in Allerdorf.

Das Schützenvolk hatte aber bei der Hitze Glück, der Umzug mit dem anschließenden Annageln der Königsscheibe ging zu den Eltern in die Straße In den Hollen, also ein kurzer Weg. Das Fest nahm einen harmonischen Verlauf und endete in den späten Nachmittagsstunden. Dank gilt es noch zu sagen den vielen Helfern, Funktionären, Sponsoren und der Freiwilligen Feuerwehr Langwedel für die Absicherung der Marschstrecke.