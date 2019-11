„In den vergangenen Jahrzehnten ist eine vernünftige Sicherheitstechnik immer erschwinglicher geworden“, sagt Bastian Grimm, Inhaber der Firma Kolster in Osterholz-Scharmbeck.

Schon immer gehören Sicherheitstechniken für das Haus zum Standardprogramm der Firma. Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten in der Bremer Straße 43A konnte sich Kolster nun aber selbst einen lang gehegten Wunsch erfüllen und die Ausstellungsfläche für Sicherheitstechnik vergrößern.

„Auf gut 100 Quadratmetern finden unsere Kunden nicht nur Schließanlagen und -systeme, sondern auch Haussicherheitstechnik und Tresore. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Abus-Sicherheitssysteme in unserem Musterhaus direkt in Augenschein zu nehmen“, erläutert Grimm. Das sei

in erster Linie den Frauen wichtig. Sie möchten dem Experten zufolge nicht nur sicherstellen, dass Wertgegenstände gut aufgehoben sind. Für sie spielen auch die Optik und eine gute Funktionsweise, beispielsweise bei Sicherheitsfenstern, eine Rolle. „Wir raten den Kunden daher stets, uns gemeinsam zu besuchen, damit wir alle Aspekte des sicheren Hauses mit denjenigen besprechen können, die die Technik hauptsächlich benutzen“, erläutert Grimm.

Kolster ist Experte auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik. Bereits seit Jahren arbeitet das Unternehmen mit den Beratungsstellen der Polizei zusammen und ist im Niedersächsischen Nachweis „Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen“ aufgeführt. Mit dieser Liste erhalten Ratsuchende bei der Polizei Unternehmensadressen, die sich gemäß „bundeseinheitlichem Pflichtenkatalog für Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen“ der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention erfolgreich unterzogen haben. Die in diesem Katalog aufgeführten Firmen haben nachgewiesen, dass sie die erforderlichen formellen, personellen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Zusätzlich nehmen die Mitarbeiter an Schulungen teil, um sich stets auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten, sagt Grimm.

„Eine unserer Stärken ist dabei die jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind zum Teil Jahrzehnte im Unternehmen und äußerst vertrauenswürdig“, erläutert der Inhaber und hebt hervor, dass bei Kolster keine externen Mitarbeiter mit dem Einbau von Sicherungsanlagen beauftragt werden. In dem Baumarkt in Osterholz-Scharmbeck ist in erster Linie Daniel Schlegel für die Beratung in Sicherheitsfragen verantwortlich.

„Wichtig ist uns die Beratung am Wohnort, denn auch das Umfeld muss bei der Absicherung in Betracht gezogen werden“, erläutern die Experten. Oft reichten abschließbare Fensterriegel und ein solides mechanisches Schließsystem. „Aber wir können auch Hightech, wie bei der Kombination von Elektronik und Mechanik. Hier wird die Außenhaut des Objekts mit einer elektronischen Schließanlage geschützt, während die Innenräume mit einer herkömmlichen mechanischen Anlage gesichert werden. Als Clou kann ein Transponder für die elektronischen Zylinder einfach in den Kopf des Schlüssels gegossen werden“, sagt Grimm.

Im Musterhaus der Firma Abus, das auf der neu gestalteten Verkaufsfläche für Sicherheitstechnik steht, können die Kunden ausprobieren, wie der digitale Türspion funktioniert und der Panzerriegel die Haustür schützt.

Wer Wertvolles im Hause schützen möchte, kann die Räume zusätzlich mit Innenkameras ausstatten, die via Multisensor auf Temperatur und Bewegung reagieren, einen stummen Alarm auslösen und den Hauseigentümer per Mobiltelefon über einen unbefugten Zutritt unterrichten.

Zusätzlich zu der Wertsicherung durch Türsicherungssysteme und Alarmanlagen gibt es bei Kolster mehr als 20 unterschiedliche Tresorvariationen. „Von einfachen Sicherheitsschränken bis zu Dokumententresoren, in denen Papiere bei einem Feuer bis zu 120 Minuten geschützt gelagert werden, ist alles dabei. Wir beraten gern bei der Auswahl“, sagt Schlegel.

„Unser Anliegen ist es, den Ist- Zustand so zu verbessern, dass man sich in seinem Wohnraum sicher fühlt. Nicht alle technisch machbaren Maßnahmen sind aber am Ende für ein sicheres Wohnumfeld nötig“, sagt Schlegel. Besonders für gewerbliche Kunden hat er einen guten Rat: „Einige Versicherungen geben bei einer Schließanlage mit Einbruchsicherung für gewerbliche Räumlichkeiten einen Nachlass im Versicherungsbeitrag. Es lohnt sich also, sich hier zu informieren.“

Die Sicherheitsberatung für den Kunden ist bei Kolster kostenlos und unverbindlich, sagt Grimm. „Unsere Empfehlungen für das Konzept erstellen wir stets auf Grundlage der einschlägigen DIN- Empfehlungen.“

Kolster, der Experte für Garten, Werkzeug und Sicherheit, Bremer Straße 43A, ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.kolster-osterholz.de.