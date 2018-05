Das Delmenhorster Fach-

geschäft Günther John am

Lübecker Weg ist ein Spezialist für Unterhaltungselektronik, TV-Technik und Alarmanlagen. Hochwertige TV-, Hifi- und

Radiogeräte sowie Zubehör

gehören zum Verkaufssortiment. Im Untergeschoss können

Kunden Lautsprecher zur Probe hören. Außerdem zählen In-

stallation und Instandsetzung von digitalen Antennen-, Kabel- und Sat-Anlagen, Wartungen und Reparaturen sowie die

Montage von Alarmanlagen zu den Dienstleistungen des Teams um die beiden Betreiber Birgit John und Thorsten Franke.

Hochwertigkeit ist ein zentrales Stichwort in Hinsicht auf das Sortiment des Fachgeschäftes. Das gilt unter anderem für die TV-Geräte, die etwa von den Marken Loewe, Metz, TechniSat und Grundig angeboten werden. „Diese Produkte sind ,made in Germany‘. Das ist uns aus

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wichtig“, sagen Thorsten Franke und Birgit John. „Die

Fernseher sind langlebig und die Hersteller halten genauso lange die nötigen Ersatzteile vor“, schildert Thorsten Franke.

Das sei bei anderen Marken nicht zwingend gegeben. Dort herrsche manches Mal eine Wegwerfmentalität vor. „Einige Hersteller bieten Fernsehgeräte zu einem billigen Preis an. Aber

sobald nach wenigen Monaten eine neue Geräteserie auf den Markt geworfen wird, gibt es für die alten Apparate schon keine Ersatzteile mehr. Es wird also gleich davon ausgegangen, dass bei einem Defekt ein neues

Gerät erworben wird, statt dass repariert wird“, schildert Franke. Das sei für die Kunden auf Dauer teurer sowie unter Gesichtspunkten der Ressourcenschonung und Müllvermeidung unverantwortlich. Dagegen biete zum Beispiel das hiesige

Traditionsunternehmen Loewe, das bereits 1923 gegründet wurde, lange Garantiezeiten an. „Anlässlich des TV-Ereignisses der Fußball-WM gewährt Loewe fünf Jahre Herstellergarantie. TechniSat und Metz haben oft ebenfalls solche Aktionen“, sagt die Radio- und Fernsehtech­nikermeisterin Birgit John.

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist in den Augen der beiden Fachleute der Bedienkomfort der

Geräte. „Loewe bietet ein Rundum-Paket an, bei dem alle Peripheriegeräte über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden können“, erklärt Thorsten Franke.

Ein weiterer Grund, der für

die Berücksichtigung deutscher Hersteller spricht, liegt in deren Kenntnis hiesiger Technik be-

sonderheiten. „Ein Beispiel war die Umstellung auf HBBTV, also die Kombination von Fernsehgeräten mit dem Internet. Die Software-Updates auf neuere Versionen von HBBTV machte bei den von uns geführten

Herstellern keine Probleme, bei anderen Marken aber schon“, erinnert sich Birgit John.

Die Firma Günther John baut die Neuerwerbungen für seine Kunden gerne zu Hause auf. „Man muss vor allem den Soundpegel genau auf den Raum und das eigene Gehör einstellen, um das beste Hörerlebnis zu er-

reichen. Außerdem helfen wir dabei, Programme einzustellen, und beantworten Fragen zur

Bedienung“, sagt Franke.

Zusätzlich zum Verkauf, zur Montage und Einrichtung vor Ort bilden Reparaturen einen Arbeitsbereich des Familien-

unternehmens. John und Franke weisen allerdings darauf hin, dass dies nur für Technik möglich ist, die auch im Fachgeschäft erworben wurde. „Das hat

unter anderem mit Gewähr-

leistungspflichten zu tun, die wir für Billiggeräte aus dem Internet einfach nicht übernehmen

wollen“, sagen sie. Dasselbe gilt auch für die Umstellung auf

digitales Kabelfernsehen, das spätestens mit Stichtag am

6. August dieses Jahres in Niedersachsen und Bremen erfolgen wird. „Wer jetzt die dritten Programme nicht sehen kann, muss davon ausgehen, dann einen neuen Receiver oder Fernseher zu benötigen“, gibt Thorsten Franke zu bedenken. „Wenn man sich in nächster Zeit sowieso ein neues Gerät anschaffen will, sollte man darauf achten, dass dieses gleich für das digitale Kabelfernsehen ausgerüstet ist.“ Viel Arbeit wird den Privathaushalten außerdem die Neueinstellung sämtlicher Fernsehprogramme machen. „Dafür wird es viele Anfragen geben. Darum können wir diesen Service aus Zeitgründen nur für Geräte übernehmen, die bei uns gekauft worden sind“, erklärt John.

Seit mittlerweile 58 Jahren

besteht die Firma für Unterhaltungselektronik Günther John. „Die Ausrichtung auf immer neue Zukunftstechnologien hat zu dem langjährigen Erfolg

beigetragen“, ist sich Birgit John sicher. Wenn Stammkunden mit einem älteren Fernsehapparat zur Instandsetzung zu ihnen kommen, werden diese aber ebenfalls nicht abgewiesen. „Die Zufriedenheit unserer treuen Kunden ist für uns das Wichtigste. Darum reparieren wir auch schon mal ein Röhrenradio“, schmunzelt Birgit John.