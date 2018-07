So konnte die Vorsitzende Regina Aves für 50 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund Hermann Thran mit der Ehrennadel in Gold auszeichnen. Für 60 Jahre Zugehörigkeit gehen diese großen Ehrungen außerdem an Albert Hüneke und Ulrich Thielker die allerdings beide beim Schützenfest leider krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnten.

Ein weiterer Höhepunkt der Ehrungen und Auszeichnungen war am Sonnabend die Bekanntgabe des „Geburtstagspokales 140 Jahre Schützenverein Langwedel“. Über diesen Ehrenpreis freute sich die Mannschaft des SV Holtebüttel so sehr, dass sie bis spät in die Nacht mit dem Langwedeler Schützenvolk feierte. Zudem forderte das Team auch noch „Verstärkung“ aus Holtebüttel an. Die nächsten Plätze belegten die Mannschaften aus Langwedelermoor, Daverden, Langwedel, Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt und aus Dauelsen. Der Nachbarverein aus Völkersen hatte sich entschuldigt. In der Einzelwertung holte sich Arne Meyer (Holtebüttel) den Sieg vor Hendrik Rother (Langwedelermoor) und Sven Frank (Daverden).

Um den Feuerwehrpokal schossen 24 Mitglieder der Feuerwehr Langwedel. Sieger wurde Lennart Medzeck vor Ralf Holtkamp und Jürgen Luttmann. Großer Andrang herrschte beim Schießen um den Titel „Schießbudenkönig 2018“: Immerhin wollten hier rund 50 Teilnehmer König werden. Mit dem Luftgewehr wurde unter erschwerten Bedingungen geschossen. Neuer König wurde Malte Schacht vom SV Daverden.

Zum Thema Feier ist noch kurz anzumerken, dass diese am späten Sonntagnachmittag noch einen ganz besonderen Zulauf hatte: Andreas „Jimmy“ Krüger kam mit den Daverdener Schützen auf dem Weg vom Schützenausmarsch in Hannover vorbei. Na ja, auf „ein Bier“ kann man ja noch mal bleiben - und das muss man wohl in Holtebüttel geahnt haben: Die Holtebütteler holten sich auch noch das „letzte Bier“ ab.